Рятувальники загасили масштабну пожежу після авіаударів рф на Сумщині
Київ • УНН
Внаслідок російських авіаударів у Конотопському районі Сумщини загорілися приватний будинок, господарські приміщення та сільгосптехніка. Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу, незважаючи на повторні обстріли.
15 вересня російські війська у черговий раз завдали авіаційних ударів по прикордонню Конотопського району Сумської області, внаслідок чого загорілись приватний будинок, господарські приміщення та сільгосптехніка. Рятувальники приборкали масштабну пожежу. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
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Як повідомляється, внаслідок ударів рф виникло значне загоряння в приватному домоволодінні. Окрім житлового будинку також палали господарські приміщення та 4 одиниці сільгосптехніки.
Через повторні обстріли фахівці ДСНС були вимушені відходити у безпечне місце.
У результаті пожежу ліквідували. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.
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