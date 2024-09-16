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Рятувальники загасили масштабну пожежу після авіаударів рф на Сумщині

Рятувальники загасили масштабну пожежу після авіаударів рф на Сумщині

Київ • УНН

 • 18012 перегляди

Внаслідок російських авіаударів у Конотопському районі Сумщини загорілися приватний будинок, господарські приміщення та сільгосптехніка. Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу, незважаючи на повторні обстріли.

15 вересня російські війська у черговий раз завдали авіаційних ударів по прикордонню Конотопського району Сумської області, внаслідок чого загорілись приватний будинок, господарські приміщення та сільгосптехніка. Рятувальники приборкали масштабну пожежу. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, внаслідок ударів рф виникло значне загоряння в приватному домоволодінні. Окрім житлового будинку також палали господарські приміщення та 4 одиниці сільгосптехніки.

Через повторні обстріли фахівці ДСНС були вимушені відходити у безпечне місце.

У результаті пожежу ліквідували. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

76 обстрілів на Сумщині: двоє цивільних поранено15.09.24, 02:01 • 21762 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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