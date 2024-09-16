Спасатели потушили масштабный пожар после авиаударов рф на Сумщине

15 сентября российские войска в очередной раз нанесли авиационные удары по приграничью Конотопского района Сумской области, в результате чего загорелись частный дом, хозяйственные помещения и сельхозтехника. Спасатели укротили масштабный пожар. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в результате ударов рф возникло значительное возгорание в частном домовладении. Кроме жилого дома также пылали хозяйственные помещения и 4 единицы сельхозтехники.

Из-за повторных обстрелов специалисты ГСЧС были вынуждены отходить в безопасное место.

В результате пожар ликвидировали. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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