76 обстрелов на Сумщине: двое гражданских ранены
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли 12 громад Сумской области, используя артиллерию, минометы, КАБ и дроны. В Хотинской общине двое гражданских получили ранения в результате атаки управляемыми авиабомбами.
За день захватчики совершили 76 обстрелов по Сумщине, из-за чего двое гражданских получили ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По информации, обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Великописаревская, Краснопольская, Эсманская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская, Хотинская, Николаевская громады.
Ситуация в общинах
Николаевская: террористы нанесли удар КАБ (1 взрыв).
Хотинская: оккупанты сбросили КАБ (4 взрыва), поэтому двое гражданских получили ранения.
Белопольская: террористы осуществили удары КАБ (4 взрыва) и атаку БПЛА (3 взрыва).
Краснопольская: враг вел артиллерийский обстрел (39 взрывов), минометный обстрел (11 взрывов), совершил удары FPV-дронами (5 взрывов) и атаку БПЛА (4 взрыва).
Эсманская: захватчики совершили удары FPV-дронами (5 взрывов) и минометный обстрел (46 взрывов).
Дружбовская: противник обстрелял из миномета (4 взрыва).
Великописаревская: россияне били из миномета (6 взрывов), осуществили удары FPV-дронами (13 взрывов) и атаку БПЛА (5 взрывов).
Середино-Будская: противник нанес минометный обстрел (1 взрыв).
Сумская: россияне осуществили пуск КАБ (4 взрыва).
Новослободская: враг обстрелял громаду из миномета (2 взрыва), совершил удары FPV-дронами (7 взрывов).
Шалыгинская: обстрел из миномета (28 взрывов) и удар КАБ (1 взрыв).
Юнаковская: удары КАБ (2 взрыва).
росіяни обстріляли Сумщину 84 рази: 2 загиблих, 9 поранених, серед яких дитина13 сентября 2024, 22:00 • 18975 просмотров