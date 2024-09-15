76 обстрілів на Сумщині: двоє цивільних поранено
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 12 громад Сумської області, використовуючи артилерію, міномети, КАБ та дрони. У Хотінській громаді двоє цивільних отримали поранення внаслідок атаки керованими авіабомбами.
За день загарбники здійснили 76 обстрілів по Сумщині, через що двоє цивільних отримали поранення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
За інформацією, обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Великописарівська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська, Хотінська, Миколаївська громади.
Ситуація в громадах
Миколаївська: терористи завдали удар КАБ (1 вибух).
Хотінська: окупанти скинули КАБ (4 вибухи), відтак двоє цивільних отримали поранення.
Білопільська: терористи здійснили удари КАБ (4 вибухи) та атаку БПЛА (3 вибухи).
Краснопільська: ворог вів артилерійський обстріл (39 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (5 вибухів) та атаку БПЛА (4 вибухи).
Есманьська: загарбники здійснили удари FPV-дронами (5 вибухи) та мінометний обстріл (46 вибухів).
Дружбівська: противник обстріляв з міномета (4 вибухи).
Великописарівська: росіяни били з міномета (6 вибухів), здійснили удари FPV-дронами (13 вибухів) та атаку БПЛА (5 вибухів).
Середино-Будська: супротивник завдав мінометний обстріл (1 вибух).
Сумська: росіяни здійснили пуск КАБ (4 вибухи).
Новослобідська: ворог обстріляв громаду з міномета (2 вибухи), здійснив удари FPV-дронами (7 вибухів).
Шалигинська: обстріл з міномета (28 вибухів) та удар КАБ (1 вибух).
Юнаківська: удари КАБ (2 вибухи).
росіяни обстріляли Сумщину 84 рази: 2 загиблих, 9 поранених, серед яких дитина14.09.24, 01:00 • 20430 переглядiв