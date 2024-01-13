Армия рф ночью обстреляла Волчанск и ударила КАБами по поселку на Харьковщине
Российские войска ночью обстреляли Волчанск и Золочев, о жертвах не сообщается.
В результате вражеской атаки есть попадания в Днепре: без пострадавших
В Днепре есть попадания в результате вражеской атаки, обошлось без жертв.
Ночью армия рф ударила ракетами по Краматорскому району: есть повреждения - Донецкая ОВА
Российские войска атаковали ночью Краматорский район, а по всей Донецкой области за сутки был нанесен 21 удар.
Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении - Генштаб
На Херсонском направлении украинские войска продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.
Утренняя атака рф: на Николаевщине сбита одна ракета
Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету Х-101 на Николаевщине.
Враг за сутки обстрелял 19 населенных пунктов Запорожской области, атаковал 39 дронами: есть разрушения
Российские войска атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области, применив, в частности, 39 беспилотников, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.
Двое погибших, один раненый - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки
Оккупанты обстреляли Херсонщину более 70 раз, известно о двух погибших. В результате вражеской атаки на Берислав ранена пожилая женщина.
В Криворожском районе утром сбили две вражеские ракеты
Украинские военные перехватили две российские ракеты над Криворожским районом Днепропетровской области.
Силы обороны за сутки отбили 4 атаки оккупантов возле Авдеевки - Генштаб
Украинские военные отбили 4 вражеских обстрела вблизи Авдеевки. На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.
Ракеты были опасно близко к Львовщине, но воины ПвК "Запад" хорошо сработали - ОВА
Российские ракеты утром приблизились к Львовской области, но в воздушное пространство области зайти им не удалось.