Армия рф ночью обстреляла Волчанск и ударила КАБами по поселку на Харьковщине

Российские войска в ночь на 13 января обстреляли Волчанск и ударили КАБами по поселку Золочев Харьковской области. Обошлось без пострадавших, есть повреждения, сообщил в субботу председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Сегодня в 02.45 враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены 2 частных дома. Без пострадавших - написал Синегубов в Telegram.

Кроме того, как сообщается, в 02:20 оккупанты ударили КАБами по поселку Золочев Богодуховского района. Повреждены частные дома. Данные о пострадавших не поступали, указал Синегубов.

Дополнение

За прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Гурьев Казачок, Уды Богодуховского района; Зыбино, Бударки Чугуевского района; Двуречанское, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Оккупанты также нанесли авиационные удары возле Волчанска Чугуевского района; Синьковки, Ивановки, Ольховатки Купянского района.

Вчера около 09:00 враг обстрелял с. Ольховатка Купянского района. Предварительно, оккупанты задействовали 4 КАБа. Повреждены 2 предприятия, склады, 3 единицы сельхозтехники, 3 частных дома. Без пострадавших.

В 19.30 враг нанес удар КАБами по г. Волчанск Чугуевского района.

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