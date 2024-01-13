Армія рф вночі обстріляла Вовчанськ та вдарила КАБами по селищу на Харківщині

Російські війська у ніч на 13 січня обстріляли Вовчанськ та вдарили КАБами по селищу Золочів Харківської області. Обійшлось без постраждалих, є пошкодження, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Сьогодні о 02.45 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватних будинки. Без постраждалих - написав Синєгубов у Telegram.

Крім того, як повідомляється, о 02:20 окупанти вдарили КАБами по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки. Дані про постраждалих не надходили, вказав Синєгубов.

Доповнення

Минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гур'їв Козачок, Уди Богодухівського району; Зибине, Бударки Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Окупанти також завдали авіаційних ударів біля Вовчанська Чугуївського району; Синьківки, Іванівки, Вільхуватки Куп'янського району.

Вчора близько 09:00 ворог обстріляв с. Вільхуватка Куп'янського району. Попередньо, окупанти задіяли 4 КАБи. Пошкоджено 2 підприємства, склади, 3 одиниці сільгосптехніки, 3 приватних будинки. Без постраждалих.

О 19.30 ворог завдав удару КАБами по м. Вовчанськ Чугуївського району.

Вночі армія рф вдарила ракетами по Краматорському району: є пошкодження - Донецька ОВА