Армия рф ночью обстреляла Очаков, есть повреждения

Российские войска в ночь на 5 декабря обстреляли Очаков, поврежден дом. Ночью также сбиты два вражеских ударных дрона в Николаевской области, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Сегодня ночью, 5 декабря, в 01:07 в результате вражеского обстрела города Очаков Очаковской громады поврежден частный дом. Предварительно без пострадавших - сообщил Ким в Telegram.

Детали

Как отметил глава ОВА, ночью, с 4 на 5 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено два вражеских БпЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, по данным Кима, вчера, 4 декабря, в 09:00 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Также 4 декабря, около 12:30, вражеский ракетный удар зафиксирован по открытой территории Березнеговатской громады. Пострадавших в обоих случаях нет.

Напомним

Силы обороны в ночь на 5 декабря на юге Украины уничтожили четыре ударных дрона типа Shahed.