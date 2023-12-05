Армия рф ночью обстреляла Очаков, есть повреждения

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  151394 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  151645 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  179616 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  222668 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  249303 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  226309 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  193034 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  189524 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  176027 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231309 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203320 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  38423 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  33861 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  29324 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  48912 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Новости по теме

Армия рф ночью обстреляла Очаков, есть повреждения

Российские войска обстреляли Очаков 5 декабря, повредив дом, а украинские военные сбили два вражеских беспилотника в Николаевской области; о жертвах не сообщается.

Война •   •  21502 просмотра
Армия рф ночью обстреляла Очаков, есть повреждения

Дети Одесской области готовят военным подарки ко Дню святого Николая и Дню ВСУ

6 декабря украинцы отмечают День ВСУ и День святого Николая, а дети из Одесской области готовят подарки для воинов.

Общество •   •  20847 просмотра
Дети Одесской области готовят военным подарки ко Дню святого Николая и Дню ВСУ

Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: били из авиации, РСЗО, запускали дроны

За сутки российские войска 157 раз атаковали Запорожскую область, используя артиллерию, РСЗО и беспилотники, повредив инфраструктуру, но не нанеся вреда гражданскому населению.

Война •   •  23410 просмотра
Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: били из авиации, РСЗО, запускали дроны

В Сенате США заговорили о первом голосовании по помощи Украине и другим

Чак Шумер поддержал первое голосование по пакету помощи Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону и на гуманитарные цели в секторе Газы на сумму 106 миллиардов долларов.

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В Сенате США заговорили о первом голосовании по помощи Украине и другим

На юге уничтожили четыре "шахеда", один из них - в Винницкой области

Украинские силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника Shahed над югом Украины, в том числе один в Винницкой области, без попаданий.

Война •   •  25725 просмотра
На юге уничтожили четыре "шахеда", один из них - в Винницкой области

На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения из-за атак России

Один человек погиб и пятеро получили ранения в Херсонской области в результате 89 российских обстрелов с применением различного тяжелого вооружения, включая ракету.

Война •   •  25674 просмотра
На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения из-за атак России

Еще плюс 1030: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 333 840 человек, 5587 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Война •   •  25513 просмотра
Еще плюс 1030: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, работала ПВО

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были задействованы силы противовоздушной обороны, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Общество •   •  25516 просмотра
Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, работала ПВО

Украинская ПВО ночью сбила 10 из 17 ударных дронов типа "шахед"

Украинская противовоздушная оборона нейтрализовала 10 из 17 беспилотников "Шахид" и перехватила 6 ракет С-300, запущенных Россией ночью.

Война •   •  26741 просмотра
Украинская ПВО ночью сбила 10 из 17 ударных дронов типа "шахед"

Силы обороны Украины отбили атаки на шести направлениях: отчет Генерального штаба

Украинские войска отбили атаки противника на шести направлениях, включая Купянск и Бахмут, удерживая прочную оборону и нанося врагу потери.

Война •   •  24740 просмотра
Силы обороны Украины отбили атаки на шести направлениях: отчет Генерального штаба