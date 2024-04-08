Армия рф ночью атаковала Никополь и громаду в Днепропетровской области, повреждено коммунальное предприятие - ОВА

Российские войска 8 раз атаковали Никопольщину в Днепропетровской области в течение ночи, используя дроны-камикадзе и артиллерию, повредив коммунальное предприятие, частный дом и автомобиль, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"За вечер и ночь агрессор атаковал Никопольщину 8 раз. Бил дронами-камикадзе и артиллерией. Взрывы раздавались в Никополе и Марганецкой громаде", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, повреждено коммунальное предприятие, частный дом, авто. Погибших и пострадавших нет.

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