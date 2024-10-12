Армия рф нанесла ракетный удар по жилому району в Сумах
Киев • УНН
российские войска осуществили ракетный удар по жилому микрорайону в Сумах вечером 11 октября. Предварительно, люди не пострадали, зафиксирован один взрыв, последствия атаки уточняются.
российские войска вечером 11 октября нанесли ракетный удар по жилому микрорайону в Сумах, предварительно, люди не пострадали. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
11 октября поздно вечером враг совершил ракетный удар по жилому микрорайону областного центра,
Детали
Зафиксирован один взрыв. Предварительно, люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.
Напомним
В течение 11 октября российские войска осуществили 98 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 216 взрывов. В результате атак пострадал один гражданский человек в Эсманской общине.