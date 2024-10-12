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Армія рф завдала ракетного удару по житловому району у Сумах

Київ • УНН

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російські війська здійснили ракетний удар по житловому мікрорайону в Сумах увечері 11 жовтня. Попередньо, люди не постраждали, зафіксовано один вибух, наслідки атаки уточнюються.

Армія рф завдала ракетного удару по житловому району у Сумах

російські війська увечері 11 жовтня завдали ракетного удару по житловому мікрорайону в Сумах, попередньо, люди не постраждали. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

11 жовтня пізно ввечері ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зафіксовано один вибух. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Нагадаємо

Протчгом 11 жовтня російські війська здійснили 98 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 216 вибухів. Внаслідок атак постраждала одна цивільна особа в Есманьській громаді.

Ольга Розгон

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