57-летний мужчина пострадал от атаки российского беспилотника в Херсоне. Он был доставлен в больницу. Об этом сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

российские войска атаковали с беспилотника жителя Херсона. Под вражеский удар попал 57-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму, осколочное ранение предплечья, ног и живота - отметили в ОВА в Telegram.

Бригада "скорой" доставила мужчину в больницу для оказания медпомощи, указали в ОВА.

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