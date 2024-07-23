57-летний мужчина пострадал от атаки российского беспилотника в Херсоне. Он получил взрывную травму и осколочные ранения, после чего был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
57-летний мужчина пострадал от атаки российского беспилотника в Херсоне. Он был доставлен в больницу. Об этом сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.
российские войска атаковали с беспилотника жителя Херсона. Под вражеский удар попал 57-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму, осколочное ранение предплечья, ног и живота
Бригада "скорой" доставила мужчину в больницу для оказания медпомощи, указали в ОВА.
Херсонщина: росіяни поцілили у житлові квартали, 7 поранених23 июля 2024, 05:28 • 20849 просмотров