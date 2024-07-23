Оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены жилые кварталы, частные дома, заведение торговли, газопровод и автомобили. В результате атак ранены 7 человек.
"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новодмитровка, Берислав, Новоберислав, Садовое, Крещеновка, Одрадокаменка, Станислав, Антоновка, Широкая Балка, Александровка, Велетенское, Гавриловка, Приднепровское, Львово и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 30 частных домов, а также в заведение торговли. Поврежден газопровод и частные автомобили.
На Херсонщині від атак окупантів загинула жінка та троє осіб отримали поранення22 июля 2024, 19:18 • 28834 просмотра