"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новодмитровка, Берислав, Новоберислав, Садовое, Крещеновка, Одрадокаменка, Станислав, Антоновка, Широкая Балка, Александровка, Велетенское, Гавриловка, Приднепровское, Львово и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 30 частных домов, а также в заведение торговли. Поврежден газопровод и частные автомобили.

На Херсонщині від атак окупантів загинула жінка та троє осіб отримали поранення