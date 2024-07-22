На Херсонщине из-за террористических атак оккупантов погибла женщина и трое пожилых людей получили ранения. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Сегодня в результате вражеской агрессии 3 человека получили ранения, а именно 68-летний мужчина, 71-летняя женщина и 80-летняя женщина. Всем оказывается медицинская помощь.

Впрочем, в результате ночных обстрелов Днепровского района города, к сожалению, погибла женщина.

Херсонская область: российские войска обстреляли Киндейку, ранена 80-летняя женщина