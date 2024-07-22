Киев • УНН
Российские войска обстреляли Киндейку в Херсонской области. 80-летняя местная жительница получила взрывную травму и ранение руки, она доставлена в больницу.
Российские войска обстреляли Киндейку в Херсонской области. 80-летняя местная жительница получила ранения и была госпитализирована, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник, пишет УНН.
российские войска обстреляли Киндейку. Под вражеский удар попала 80-летняя местная жительница, которая находилась во дворе дома
Отмечается, что женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи.
Женщина погибла в результате ночного обстрела Херсона российскими войсками22 июля 2024, 12:37 • 13494 просмотра