Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона ночью, в результате чего погибла женщина. Председатель ОВА Александр Прокудин сообщил, что на месте трагедии работают соответствующие службы.
В результате ночного обстрела российскими войсками Днепровского района Херсона, погибла женщина. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
российские войска убили жительницу Херсона. В результате ночного удара по Днепровскому району города смертельные ранения получила женщина
По его словам, на месте трагедии работают соответствующие службы.
Ранее сообщалось, что утром российские войска обстреляли Садовое Херсонской области. 71-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована