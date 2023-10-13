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Армия рф атаковала Берислав дронами, есть погибшая и раненые - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские войска обстреляли Берислав в Херсонской области, из-за попадания дрона-камикадзе в автомобиль есть погибшая и раненый, также люди пострадали из-за сброса гранаты с беспилотника, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"армия рф обстреляла Берислав. Есть погибшая и раненые", - сообщил Прокудин в Telegram.

"Дроном-камикадзе оккупанты попали в авто с людьми. В машине находились двое местных жителей. Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летнего мужа госпитализировали в крайне тяжелом состоянии", - отметил глава ОВА.

По его словам, в результате сброса гранаты с беспилотника пострадали два человека. "Это 79-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. У другого мужчины – акубаротравма, ранения конечностей, головы, спины", - написал Прокудин.

Дополнение

Херсон сегодня в очередной раз оказался под обстрелом российских войск.

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