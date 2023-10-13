Армія рф атакувала Берислав дронами, є загибла та поранені - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Російські війська обстріляли Берислав у Херсонській області, через влучання дрона-камікадзе в автомобіль є загибла та поранений, також люди постраждали через скид гранати з безпілотника, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"армія рф обстріляла Берислав. Є загибла та поранені", - повідомив Прокудін у Telegram.
"Дроном-камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. У машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані", - зазначив голова ОВА.
З його слів, унаслідок скиду гранати з безпілотника постраждали двоє людей. "Це 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості. В іншого чоловіка – акубаротравма, поранення кінцівок, голови, спини", - написав Прокудін.
Доповнення
Херсон сьогодні вкотре опинився під обстрілом російських військ.