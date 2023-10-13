Армія рф атакувала Берислав дронами, є загибла та поранені - ОВА

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"армія рф обстріляла Берислав. Є загибла та поранені", - повідомив Прокудін у Telegram.

"Дроном-камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. У машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані", - зазначив голова ОВА.

З його слів, унаслідок скиду гранати з безпілотника постраждали двоє людей. "Це 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості. В іншого чоловіка – акубаротравма, поранення кінцівок, голови, спини", - написав Прокудін.

Доповнення

Херсон сьогодні вкотре опинився під обстрілом російських військ.