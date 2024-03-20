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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
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Армия рф атаковала машину с гражданскими в пригороде Херсона: есть погибшие
Двое мужчин в возрасте около 40 лет погибли, когда российские военные атаковали гражданский автомобиль на дороге между населенными пунктами Садовое и Антоновка в Херсонской области.
Шмыгаль обсудил с Боррелем использование замороженных активов рф и начало переговоров о вступлении в ЕС
Шмыгаль обсудил с Боррелем использование замороженных российских активов для нужд Украины и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Армия рф за сутки обстреляла 10 областей Украины, атаковала 116 объектов инфраструктуры - отчет
За минувшие сутки российские войска атаковали 138 населенных пунктов и 116 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.
Оккупанты в Луганской области ожидают "отмашку" на усиленную принудительную мобилизацию - ОВА
На оккупированных территориях Луганщины оккупанты ждут "отмашки", чтобы начать усиленную принудительную мобилизацию, ограничить въезд в россию мужчинам.
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
Даниил Гетманцев обманул депутатов, утверждая, что его законопроект о "клубе белого бизнеса" предусматривает льготы для законопослушного бизнеса, но на самом деле он предоставляет преференции избранной группе компаний.
Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны – Кулеба
Китай может сыграть фундаментальную роль в прекращении российско-украинской войны благодаря своим особым отношениям с Россией, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Модернизацию высших учебных заведений приостановили на время вступительной кампании
Процесс модернизации сети высших учебных заведений в Украине приостановлен на время вступительной кампании 2024 года, чтобы избежать срыва подготовки к будущему вступительному процессу.
"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии
"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии.
Из-за непогоды на Днепропетровщине оставались без света более 9 тысяч потребителей - Минэнерго
Более 9 000 потребителей в Днепропетровской области были обесточены из-за непогоды, но по состоянию на сегодняшнее утро почти все они уже подключены к электроснабжению.
В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф 6 раненых, утром в Никополе еще один пострадавший
В Днепропетровской области шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, были ранены и пять домов разрушены в результате российской атаки на Синельниковский район. Враг также попал в Никополь, ранив одного человека и повредив инфраструктуру.