Армия рф атаковала машину с гражданскими в пригороде Херсона: есть погибшие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  113814 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  119883 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  123445 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  204358 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142373 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134423 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132515 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191968 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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18 марта 2024, 18:47  •  204358 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  326712 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  341495 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  409523 просмотра

Армия рф атаковала машину с гражданскими в пригороде Херсона: есть погибшие

Двое мужчин в возрасте около 40 лет погибли, когда российские военные атаковали гражданский автомобиль на дороге между населенными пунктами Садовое и Антоновка в Херсонской области.

Война •   •  1111 просмотра
Армия рф атаковала машину с гражданскими в пригороде Херсона: есть погибшие

Шмыгаль обсудил с Боррелем использование замороженных активов рф и начало переговоров о вступлении в ЕС

Шмыгаль обсудил с Боррелем использование замороженных российских активов для нужд Украины и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Война •   •  2994 просмотра
Шмыгаль обсудил с Боррелем использование замороженных активов рф и начало переговоров о вступлении в ЕС

Армия рф за сутки обстреляла 10 областей Украины, атаковала 116 объектов инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска атаковали 138 населенных пунктов и 116 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  2923 просмотра
Армия рф за сутки обстреляла 10 областей Украины, атаковала 116 объектов инфраструктуры - отчет

Оккупанты в Луганской области ожидают "отмашку" на усиленную принудительную мобилизацию - ОВА

На оккупированных территориях Луганщины оккупанты ждут "отмашки", чтобы начать усиленную принудительную мобилизацию, ограничить въезд в россию мужчинам.

Война •   •  5965 просмотра
Оккупанты в Луганской области ожидают "отмашку" на усиленную принудительную мобилизацию - ОВА

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Даниил Гетманцев обманул депутатов, утверждая, что его законопроект о "клубе белого бизнеса" предусматривает льготы для законопослушного бизнеса, но на самом деле он предоставляет преференции избранной группе компаний.

Экономика •   •  24905 просмотра
Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны – Кулеба

Китай может сыграть фундаментальную роль в прекращении российско-украинской войны благодаря своим особым отношениям с Россией, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война •   •  10599 просмотра
Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны – Кулеба

Модернизацию высших учебных заведений приостановили на время вступительной кампании

Процесс модернизации сети высших учебных заведений в Украине приостановлен на время вступительной кампании 2024 года, чтобы избежать срыва подготовки к будущему вступительному процессу.

Общество •   •  8034 просмотра
Модернизацию высших учебных заведений приостановили на время вступительной кампании

"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии

"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии.

Новости Бизнеса •   •  5466 просмотра
"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии

Из-за непогоды на Днепропетровщине оставались без света более 9 тысяч потребителей - Минэнерго

Более 9 000 потребителей в Днепропетровской области были обесточены из-за непогоды, но по состоянию на сегодняшнее утро почти все они уже подключены к электроснабжению.

Экономика •   •  9117 просмотра
Из-за непогоды на Днепропетровщине оставались без света более 9 тысяч потребителей - Минэнерго

В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф 6 раненых, утром в Никополе еще один пострадавший

В Днепропетровской области шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, были ранены и пять домов разрушены в результате российской атаки на Синельниковский район. Враг также попал в Никополь, ранив одного человека и повредив инфраструктуру.

Война •   •  9952 просмотра
В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф 6 раненых, утром в Никополе еще один пострадавший