Армия рф атаковала машину с гражданскими в пригороде Херсона: есть погибшие

российские военные ударили по гражданской машине в Херсонской общине. Предварительно, двое мужчин погибли. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

российские войска атаковали машины с гражданскими в Херсонской общине. По предварительной информации, в результате обстрела погибли двое мужчин. Ориентировочно, им было по 40 лет - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, россияне ударили по машине на дороге между населенными пунктами Садовое и Антоновка.

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