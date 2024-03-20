Враг сбросил взрывчатку с дрона на пожилого мужчину в Херсонской области - ОВА

В Херсонской области 82-летний мужчина пострадал от взрывчатки, сброшенной с беспилотника российскими войсками, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Из-за вчерашнего российского удара по Красному Маяку пострадал пожилой мужчина. 82-летнего местного жителя российские войска атаковали с беспилотника. Из-за сброса взрывчатки он получил взрывную травму и ранение предплечья", - сообщили в ОВА в соцсетях.

Как указано, пострадавший сегодня сам обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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