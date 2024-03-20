Вражеские обстрелы унесли жизнь человека, 5 ранены, попали по припортовой инфраструктуре в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  199289 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142200 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134325 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132497 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191950 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191083 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  405518 просмотра

Вражеские обстрелы унесли жизнь человека, 5 ранены, попали по припортовой инфраструктуре в Херсонской области

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего 1 человек погиб и 5 получили ранения.

Война •   •  13035 просмотра
Вражеские обстрелы унесли жизнь человека, 5 ранены, попали по припортовой инфраструктуре в Херсонской области

На Запорожье армия рф нанесла 350 ударов, в том числе три - из авиации

За последние сутки российские военные совершили 350 обстрелов 10 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы из РСЗО, БПЛА и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушениям жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  13499 просмотра
На Запорожье армия рф нанесла 350 ударов, в том числе три - из авиации

За сутки рф потеряла 700 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 700 человек личного состава.

Война •   •  16351 просмотра
За сутки рф потеряла 700 военнослужащих

Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область: 5 пострадавших, из которых 4 госпитализированы

В Днепропетровской области рф атаковала Синельниковский район. От вражеской атаки, предварительно, пострадали 5 человек.

Война •   •  15934 просмотра
Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область: 5 пострадавших, из которых 4 госпитализированы

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 86 авиационных атак, 114 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 4 ракетных и 86 авиационных ударов, а также 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  17566 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 86 авиационных атак, 114 залповых обстрелов

ЕС продлил беспошлинный и бесквотный импорт украинской аграрной продукции до июня 2025 года

ЕС продлил период беспошлинного и безквотного импорта украинской сельскохозяйственной продукции до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать сельское хозяйство Украины в условиях продолжающейся войны с рф.

Война •   •  25598 просмотра
ЕС продлил беспошлинный и бесквотный импорт украинской аграрной продукции до июня 2025 года

Как правильно чистить зубы: простые и эффективные советы

Правильная гигиена полости рта имеет решающее значение для профилактики кариеса, заболеваний десен и других проблем со здоровьем.

Здоровье •   •  17001 просмотра
Как правильно чистить зубы: простые и эффективные советы

российский город энгельс атаковали беспилотники: нет пострадавших или повреждений

Беспилотники атаковали российский город энгельс в саратовской области, где расположена авиабаза "энгельс-2".

Война •   •  20827 просмотра
российский город энгельс атаковали беспилотники: нет пострадавших или повреждений

7-й год подряд Финляндия остается самой счастливой страной мира: Отчет о счастье 2024

Финляндия уже 7-й год подряд признана самой счастливой страной мира по версии Всемирного отчета о счастье 2024, подготовленного Организацией Объединенных Наций. Украина в этом отчете заняла 105 место.

Общество •   •  21337 просмотра
7-й год подряд Финляндия остается самой счастливой страной мира: Отчет о счастье 2024

Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта

Сегодня, 20 марта, все позитивно настроенные люди могут присоединиться к празднованию Международного дня счастья. Необходимость празднования такого рода события была поддержана в 2012 году резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

УНН Lite •   •  19679 просмотра
Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта