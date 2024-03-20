Вражеские обстрелы унесли жизнь человека, 5 ранены, попали по припортовой инфраструктуре в Херсонской области

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, попав в дошкольное учебное заведение, припортовую инфраструктуру, 1 человек погиб и 5 получили ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Шевченковку, Крещеновку, Антоновку, Станислав, Широкую Балку, Осокоровку, Днепровское, Михайловку, Качкаровку, Бургунку, Республиканец, Одрадокаменку, Садовое, Кизомыс, Приднепровское, Шляховое и город Херсон.

Он указал, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки, 8 частных домов. Также были зафиксированы попадания в админздание, дошкольное учебное заведение, припортовую инфраструктуру и автомобиль.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения - отметил Прокудин в Telegram.

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