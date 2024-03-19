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"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта
Украинские зенитчики Херсонской ракетной бригады вечером 19 марта успешно сбили вражеские беспилотники, которые атаковали Украину на южном направлении, при этом один из них повредил детский сад, жилые дома и ранил мирных жителей.
В РФ военных контрактников освободили от уголовного наказания
россия приняла закон, который освобождает военнослужащих-контрактников от уголовной ответственности, за исключением осужденных за педофилию. Этот закон также не распространяться на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях "против общественной безопасности" и "против конституционного строя и безопасности государства".
Канада выделит 40 млн долларов на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Канада присоединяется к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины, выделив 40 млн долларов военной помощи и 7,5 млн долларов на приборы ночного видения, официально присоединившись к Коалиции против беспилотников во главе с Латвией и Великобританией.
МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024
Российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в параде открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, но будут соревноваться как отдельные нейтральные спортсмены.
Генштаб: 67 боевых столкновений по всей линии фронта, россияне активно наступают на востоке
Во вторник на украинском фронте произошло 67 боевых столкновений, наиболее интенсивно россияне атаковали на востоке Украины, в частности на Новопавловском и Авдеевском направлениях, но украинские войска отбили многочисленные вражеские штурмы всего на семи направлениях.
Поврежденный детсад и жилые дома: в ОВА рассказали о последствиях атак дронов на Херсонщину
российские оккупационные войска активно атаковали Херсонскую область с помощью беспилотников, повредив детский сад, жилые дома и ранив супругов в гражданском автомобиле.
рф удается частично одерживать небольшие военные победы - Остин
россия достигает небольших военных побед в Украине ценой огромных ресурсов, но Украина остается уверенной в защите своей Родины, получая постоянные боеприпасы и помощь.
В Еврокомиссии думают о пошлинах на зерно из РФ и ищут подход к украинской экономике
Европейская комиссия рассматривает варианты относительно дополнительных пошлин на импорт зерна из России и РБ, а также ищет баланс в поддержке экономики Украины и введении защитных барьеров в отношении отдельной группы украинских товаров.
Оккупационные власти Крыма выставили на аукцион пансионат "Лазурный берег" под Алуштой
Российские оккупационные власти в Крыму выставили захваченный украинским бизнесменом Игорем Коломойским комплекс пансионатов "Лазурный берег" под Алуштой на аукцион со стартовой ценой в 881 миллион рублей.
Проект нового Трудового Кодекса от Минэкономики нуждается в доработке - Лубинец
Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обсудил необходимость внесения изменений в проект Трудового кодекса, который разрабатывается Министерством экономики, выразив обеспокоенность относительно потенциальных нарушений прав человека и необходимости его существенного пересмотра для приведения в соответствие с европейскими трудовыми ценностями и социальной ответственностью.