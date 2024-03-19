"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта

В РФ военных контрактников освободили от уголовного наказания

россия приняла закон, который освобождает военнослужащих-контрактников от уголовной ответственности, за исключением осужденных за педофилию. Этот закон также не распространяться на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях "против общественной безопасности" и "против конституционного строя и безопасности государства".