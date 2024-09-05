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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала два медучреждения в центре Херсона, пострадали два медика

Армия рф атаковала два медучреждения в центре Херсона, пострадали два медика

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 09:51  •  8749 просмотра

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В результате обстрела повреждены крыши, стены и окна двух медицинских учреждений в центре Херсона. Двое медработников получили незначительные ранения стеклом.

Российские войска сегодня обстреляли два медучреждения в центре Херсона, двое медработников получили незначительные ранения стеклом, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня под ударами российских войск оказались сразу два медицинских учреждения в центральной части Херсона. Незначительные ранения стеклом получили два медработника

- указал Прокудин в Telegram.

По его словам, в результате "прилетов" здания подверглись разрушениям. В частности, повреждены крыши, стены, а также выбило стекла.

Херсонщина: ворог атакував 3 людей з дрона у Садовому, уночі вдарив з артилерії по Одрадокам'янці5 сентября 2024, 07:57 • 21301 просмотр

Юлия Шрамко

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