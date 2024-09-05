Армия рф атаковала два медучреждения в центре Херсона, пострадали два медика
Киев • УНН
В результате обстрела повреждены крыши, стены и окна двух медицинских учреждений в центре Херсона. Двое медработников получили незначительные ранения стеклом.
Российские войска сегодня обстреляли два медучреждения в центре Херсона, двое медработников получили незначительные ранения стеклом, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Сегодня под ударами российских войск оказались сразу два медицинских учреждения в центральной части Херсона. Незначительные ранения стеклом получили два медработника
По его словам, в результате "прилетов" здания подверглись разрушениям. В частности, повреждены крыши, стены, а также выбило стекла.
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