Армія рф атакувала два медзаклади в центрі Херсона, постраждали два медики
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу пошкоджено дахи, стіни та вікна двох медичних закладів у центрі Херсона. Двоє медпрацівників отримали незначні поранення склом.
Російські війська сьогодні обстріляли два медзаклади в центрі Херсона, двоє медпрацівників отримали незначні поранення склом, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Сьогодні під ударами російських військ опинилися одразу два медичні заклади у центральній частині Херсона. Незначні поранення склом дістали два медпрацівники
З його слів, внаслідок "прильотів" будівлі зазнали руйнувань. Зокрема, пошкоджено дахи, стіни, а також повибивало шибки.
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