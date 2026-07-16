Армия рф атаковала Днепр, повреждены склады логистической компании - ОВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Днепру. Повреждены склады логистической компании, информация о пострадавших уточняется.
Армия рф атаковала Днепр, повреждены склады логистической компании. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Враг нанес удар по Днепру. Повреждены склады логистической компании. Информация о пострадавших уточняется
После атаки на "Новую почту" в Днепре - рф ударила по логистической компании в Кривом Роге07.07.26, 08:55 • 3803 просмотра