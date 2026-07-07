После атаки на "Новую почту" в Днепре - рф ударила по логистической компании в Кривом Роге

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В Кривом Роге российские войска атаковали логистическую компанию, произошел масштабный пожар, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Масштабный пожар из-за вражеской атаки в Кривом Роге. Загорелось помещение логистической компании", - написал Ганжа.

По его словам, логистическая компания и авто повреждены из-за российской атаки в Кривом Роге.

Всего с вечера и до утра более 10 раз враг атаковал шесть районов области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой, указал глава ОВА.

Дополнение

Накануне "Новая почта" указала на повреждение своего терминала в результате атаки рф на Днепр, а днем ранее - в Чернигове.