После атаки на "Новую почту" в Днепре - рф ударила по логистической компании в Кривом Роге
Киев • УНН
Российские войска атаковали логистическую компанию в Кривом Роге, вызвав масштабный пожар. Всего враг атаковал шесть районов области более 10 раз.
В Кривом Роге российские войска атаковали логистическую компанию, произошел масштабный пожар, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Масштабный пожар из-за вражеской атаки в Кривом Роге. Загорелось помещение логистической компании", - написал Ганжа.
По его словам, логистическая компания и авто повреждены из-за российской атаки в Кривом Роге.
Всего с вечера и до утра более 10 раз враг атаковал шесть районов области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой, указал глава ОВА.
Дополнение
Накануне "Новая почта" указала на повреждение своего терминала в результате атаки рф на Днепр, а днем ранее - в Чернигове.