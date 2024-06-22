Российские войска атаковали пограничье Черниговской области из минометов, беспилотных летательных аппаратов, ствольной и реактивной артиллерии, в результате чего произошло 52 взрыва, сообщили в субботу в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов, вражеских дронов, ствольной и реактивной артиллерии и по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 52 взрыва", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Новгород-Северская громада: 15 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н. п. Михальчина Слобода и Роща.

Семеновская громада: 6 взрывов (приходов, вероятно из миномета 82 мм) в направлении н. п. Блесна.

Сновская громада: 4 взрыва (приходов, вероятно РСЗО) в районе н. п. Горск.

Городнянская громада: 27 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии и сбросы взрывных боеприпасов из БПЛА) по окраине н. п. Гасичевка.

Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Сумскую область с ночи россияне атаковали дронами, из артиллерии и РСЗО: зафиксировано 39 взрывов