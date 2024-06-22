Киев • УНН
Российские войска атаковали пограничный район Черниговской области из минометов, беспилотных летательных аппаратов, ствольной и реактивной артиллерии, в результате чего произошло 52 взрыва.
Российские войска атаковали пограничье Черниговской области из минометов, беспилотных летательных аппаратов, ствольной и реактивной артиллерии, в результате чего произошло 52 взрыва, сообщили в субботу в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов, вражеских дронов, ствольной и реактивной артиллерии и по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 52 взрыва", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
Сумскую область с ночи россияне атаковали дронами, из артиллерии и РСЗО: зафиксировано 39 взрывов22 июня 2024, 07:34 • 18172 просмотра