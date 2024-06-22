Сумскую область с ночи россияне атаковали дронами, из артиллерии и РСЗО: зафиксировано 39 взрывов
Киев • УНН
За ночь до утра россияне совершили 6 обстрелов Сумской области, зафиксировано 39 взрывов в разных населенных пунктах.
В Сумской области российские войска с ночи обстреляли четыре громады, зафиксировано 39 взрывов, сообщили в субботу в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.
Обстрелам, как отмечается, подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Эсманьская громады:
- Белопольская громада: враг совершил атаку FPV-дронов (2 взрыва).
- Юношеская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов).
- Эсманьская громада: здійснено артилерійський обстріл (24 вибухи) та удар FPV-дроном (1 вибух).
- Хотинская громада: зафиксирован обстрел из РСЗО (6 взрывов).
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