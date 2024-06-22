Сумщину з ночі росіяни атакували дронами, з артилерії та РСЗВ: зафіксовано 39 вибухів
Київ • УНН
За ніч до ранку росіяни здійснили 6 обстрілів Сумської області, зафіксовано 39 вибухів у різних населених пунктах.
У Сумській області російські війська з ночі обстріляли чотири громади, зафіксовано 39 вибухів, повідомили у суботу у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.
Обстрілів, як зазначається, зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Есманьська громади:
- Білопільська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронів (2 вибухи).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено артилерійський обстріл (24 вибухи) та удар FPV-дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (6 вибухів).
Ворожі війська 21 раз обстріляли Сумську область, у результаті чого сталося 82 вибухи21.06.24, 22:55 • 24756 переглядiв