Ворожі війська 21 раз обстріляли Сумську область, у результаті чого сталося 82 вибухи
Київ • УНН
Окупанти 21 раз обстріляли Сумську область, у результаті чого в різних населених пунктах регіону було зафіксовано 82 вибухи.
У межах дня окупанти 21 раз обстріляли Сумщину, відтак було зафіксовано 82 вибухи в області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади
Ситуація в громадах
Великописарівська: ворог скинув ВОГ з БпЛА (3 вибухи) та завдав артилерійський обстріл (7 вибухів).
Хотінська: росіяни скинули 4 міни на територію громади і здійснили удар FPV-дроном (1 вибух), нанесли артобстріл (2 вибухи).
Есманьська: армія терористів ударила FPV-дронами (5 вибухів), обстріляла з мінометів (12 вибухів).
Краснопільська: окупанти били з артилерії (2 вибухи), мінометів (4 вибухи).
Білопільська: противник скинув ВОГ з БпЛА (1 вибух).
Шалигинська: терористи вдарили зі ствольної артилерії ( вибухів) та РСЗВ (25 вибухів).
Юнаківська: ворог скинув 4 міни на територію громади.
Середино-Будська: сили агресора здійснили удар FPV-дроном (1 вибух).
Новослобідська: загарбники нанесли мінометний обстріл (3 вибухи).
росіяни з ночі атакували Сумщину з артилерії, мінометів та дронами21.06.24, 08:55 • 22711 переглядiв