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росіяни з ночі атакували Сумщину з артилерії, мінометів та дронами

Київ • УНН

 • 22711 перегляди

Російська армія здійснила 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, в ході яких було зафіксовано 37 вибухів, націлених на кілька громад, включаючи Хотинську, Білопільську, Краснопільську, Великописарівську, Середино-Будську і Зноб-Новгородську, з використанням різних видів зброї, таких як ствольна артилерія, міни, міномети, безпілотні літальні апарати і артилерійський вогонь.

росіяни з ночі атакували Сумщину з артилерії, мінометів та дронами

Російська армія з ночі здійснила 11 обстрілів Сумської області з артилерії, мінометів та дронами, зафіксовано 37 вибухів, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 37 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як повідомляється, обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади:

  • Зноб-Новгородська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (4 вибухи). 
  • Краснопільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. 
  • Хотінська громада: здійснено обстріли з мінометів (7 вибухів). 
  • Великописарівська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи). 
  • Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух), мінометні обстріли (10 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), артилерійський обстріл (4 вибухи).

російська армія завдала ударів по чотирьох громадах Сумщини20.06.24, 23:25 • 72201 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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