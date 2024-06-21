россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами
Киев • УНН
Российская армия осуществила 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в ходе которых было зафиксировано 37 взрывов, нацеленных на несколько общин, включая Хотинскую, Белопольскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую, с использованием различных видов оружия, таких как ствольная артиллерия, мины, минометы, беспилотные летательные аппараты и артиллерийский огонь.
Российская армия с ночи осуществила 11 обстрелов Сумской области из артиллерии, минометов и дронами, зафиксировано 37 взрывов, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 37 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.
Как сообщается, обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середина-Будская, Зноб-Новгородская громады:
- Зноб-Новгородская громада: враг бил из ствольной артиллерии (4 взрыва).
- Краснопольская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Хотинская громада: осуществлены обстрелы из минометов (7 взрывов).
- Великописаревская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксирована атака FPV-дракона (1 взрыв), минометные обстрелы (10 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва).
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