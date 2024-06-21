россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

  •  67703 просмотра
Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

  •  48298 просмотра
Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

  •  42740 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  35861 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27420 просмотра
публикации
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27420 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  112202 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  124429 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  173991 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

19 июня 2024, 08:17  •  167323 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

  •  16769 просмотра
Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

  •  29259 просмотра
20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня 2024, 03:03  •  94281 просмотра
Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

19 июня 2024, 15:14  •  91221 просмотра
Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

19 июня 2024, 10:08  •  103990 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами

россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 05:55  •  8367 просмотра

Read in English

Российская армия осуществила 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в ходе которых было зафиксировано 37 взрывов, нацеленных на несколько общин, включая Хотинскую, Белопольскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую, с использованием различных видов оружия, таких как ствольная артиллерия, мины, минометы, беспилотные летательные аппараты и артиллерийский огонь.

Российская армия с ночи осуществила 11 обстрелов Сумской области из артиллерии, минометов и дронами, зафиксировано 37 взрывов, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 37 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как сообщается, обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середина-Будская, Зноб-Новгородская громады:

  • Зноб-Новгородская громада: враг бил из ствольной артиллерии (4 взрыва). 
  • Краснопольская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. 
  • Хотинская громада: осуществлены обстрелы из минометов (7 взрывов). 
  • Великописаревская громада: был минометный обстрел (4 взрыва). 
  • Белопольская громада: зафиксирована атака FPV-дракона (1 взрыв), минометные обстрелы (10 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва).

российская армия нанесла удары по четырем общинам Сумщины20 июня 2024, 20:25 • 68672 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
telegramТелеграмма
polshaПольша
Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
  •  101802 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
  •  98123 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
  •  103394 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
  •  85507 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
  •  62655 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
  •  52597 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
  •  34209 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Эксклюзив
Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность
19 июня 2024, 15:40  •  107464 просмотра

Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность

Эксклюзив
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
19 июня 2024, 11:36  •  173991 просмотра

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Эксклюзив
Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них
19 июня 2024, 10:15  •  109242 просмотра

Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них

Популярные

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27420 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  35861 просмотра
Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

  •  42740 просмотра
Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

  •  48298 просмотра
Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

  •  67703 просмотра

Публикации

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27420 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  112202 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  124429 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  173991 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

19 июня 2024, 08:17  •  167323 просмотра

Война

россияне обстреляли одну из общин Николаевщины

россияне обстреляли одну из общин Николаевщины

  •  225 просмотра
Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

  •  7211 просмотра
россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами

россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами

  •  8615 просмотра
В минобороны рф заявили о ночной атаке более сотни беспилотников: что известно

В минобороны рф заявили о ночной атаке более сотни беспилотников: что известно

  •  11121 просмотра
Армия рф с ночи обстреляла два района Харьковской области

Армия рф с ночи обстреляла два района Харьковской области

  •  12014 просмотра

политика

путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

  •  7356 просмотра
Послы G7 приветствовали принятие закона о реформировании БЭБ

Послы G7 приветствовали принятие закона о реформировании БЭБ

  •  8424 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27335 просмотра
Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

  •  26055 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  35813 просмотра

Война

россияне обстреляли одну из общин Николаевщины

россияне обстреляли одну из общин Николаевщины

  •  225 просмотра
Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

  •  7211 просмотра
россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами

россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами

  •  8615 просмотра
В минобороны рф заявили о ночной атаке более сотни беспилотников: что известно

В минобороны рф заявили о ночной атаке более сотни беспилотников: что известно

  •  11121 просмотра
Армия рф с ночи обстреляла два района Харьковской области

Армия рф с ночи обстреляла два района Харьковской области

  •  12014 просмотра

политика

путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

  •  7356 просмотра
Послы G7 приветствовали принятие закона о реформировании БЭБ

Послы G7 приветствовали принятие закона о реформировании БЭБ

  •  8424 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27335 просмотра
Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

  •  26055 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  35813 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

  •  24263 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  101392 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  103808 просмотра

Экономика

Новую мощную скважину запустили в Украине: ежедневно дает 439 тыс. кубов газа

Новую мощную скважину запустили в Украине: ежедневно дает 439 тыс. кубов газа

  •  2268 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  35813 просмотра
В Китае запущен первый в мире промышленный паровой проект на атомной энергии

В Китае запущен первый в мире промышленный паровой проект на атомной энергии

  •  15335 просмотра
Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

  •  48261 просмотра
Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу в обход России

Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу в обход России

  •  12199 просмотра

Киев

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

  •  16190 просмотра
Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

  •  19350 просмотра
Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

  •  20219 просмотра
Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

  •  22151 просмотра
Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

  •  23429 просмотра