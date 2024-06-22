Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з мінометів, РСЗВ та артилерії: зафіксовано 52 вибухи
Київ • УНН
Російські війська атакували прикордонний район Чернігівської області з мінометів, безпілотних літальних апаратів, ствольної та реактивної артилерії, в результаті чого сталося 52 вибухи.
Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області з мінометів, безпілотних літальних апаратів, ствольної та реактивної артилерії, у результаті чого сталося 52 вибухи, повідомили у суботу у Північному регіональному представництві Державної прикордонної служби України, пише УНН.
Деталі
"Протягом доби російські війська завдали ударів з мінометів, ворожих дронів, ствольної та реактивної артилерії та по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 52 вибухи", - повідомили в представництві ДПСУ у Facebook і перечислили:
- Новгород-Сіверська громада: 15 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Михальчина Слобода та Гай.
- Семенівська громада: 6 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 82 мм) в напрямку н.п. Блешня.
- Сновська громада: 4 вибухи (приходів, ймовірно РСЗВ) в районі н.п. Гірськ.
- Городнянська громада: 27 вибухів (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та скиди вибухових боєприпасів з БпЛА) по околиці н.п. Гасичівка.
Інформація про загиблих чи травмованих осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
Сумщину з ночі росіяни атакували дронами, з артилерії та РСЗВ: зафіксовано 39 вибухів22.06.24, 10:34 • 25224 перегляди