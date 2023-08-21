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армия рф 92 раза обстреляла Запорожскую область: один человек погиб, еще двое ранены

армия рф 92 раза обстреляла Запорожскую область: один человек погиб, еще двое ранены

Киев • УНН

 • 480695 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки 92 раза обстреляли 23 города и села Запорожской области. В результате вражеских ударов погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом в понедельник сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты 85 раз обстреляли из артиллерии территорию Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Ольговского, Малиновки, Белогорья, Левадного, Степногорска, Пятихаток, Плавней, Лукьяновского и других прифронтовых населенных пунктов.

Также оккупанты совершили три БПЛА-атаки на Павловку и Чаровное и обстреляли из РСЗО Широкое, Красное, Новодаровку и Каменское.

В результате артобстрела Широкого в Пологовском районе области погиб 61-летний мужчина. Ранения получила 77-летняя жительница Широкого, а также 58-летний житель Малой Токмачки. Пострадавших доставили в лечебные учреждения.

На данный момент поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов в результате обстрелов военнослужащими рф.

Дополнение

20 августа на Запорожье оказались под ударом 24 населенных пункта, было зафиксировано 80 вражеских обстрелов.

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