армія рф 92 рази обстріляла Запорізьку область: одна людина загинула, ще двоє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Російські окупанти минулої доби 92 рази обстріляли 23 міста та села Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це у понеділок повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що окупанти 85 разів обстріляли із артилерії територію Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Ольгівського, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Степногірська, П'ятихаток, Плавнів, Лук'янівського та інших прифронтових населених пунктів.
Також окупанти здійснили три БПЛА-атаки на Павлівку та Чарівне й обстріляли з РСЗВ Широке, Червоне, Новодарівку та Кам'янське.
Внаслідок артобстрілу Широкого в Пологівському районі області загинув 61-річний чоловік. Поранення отримала 77-річна жителька Широкого, а також 58-річний житель Малої Токмачки. Постраждалих доставили в лікувальні установи.
Наразі надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.
Доповнення
20 серпня на Запоріжжі опинилися під ударом 24 населені пункти, було зафіксовано 80 ворожих обстрілів.