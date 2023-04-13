АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами: как и зачем
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. АРМА получен доступ к аналитической платформе компании Crystal Blockchain, что позволяет идентифицировать и отслеживать операции с виртуальными активами, передает УНН со ссылкой на АРМА.
Детали
Как сообщили в АРМА, Crystal Blockchain является компанией по блокчейн-аналитике, обеспечивающей аналитику данных и мониторинг крипто-транзакций для тысячи криптовалют в режиме реального времени; она работает по всему миру с клиентами в индустрии цифровых активов, банковском и финансовом секторе.
Эксперт компании Crystal Святослав Дубовский провел презентацию и тренинг для сотрудников АРМА, во время которого обсуждались возможности выявления и отслеживания операций с использованием криптовалют, направленных на финансирование государства-агрессора и обхода санкционных ограничений.
В АРМА отметили, что виртуальные активы все чаще используются в незаконной деятельности, в том числе для отмывания доходов, полученных преступным путем. Кроме того, они являются инструментом для обхода санкций, позволяют избегать санкционных ограничений и ответственности за их нарушение.
"Например, в январе 2023 года в США задержан основатель криптообменника BitZlato Анатолий Легкодимов. Ему инкриминируют отмывание доходов, полученных преступным путем с российского даркнет-маркетплейса Hydra на сумму более 700 млн долларов.
С другой стороны, с помощью криптовалюты мировое сообщество донатит средства на нужды ВСУ и гуманитарную помощь. Так, согласно данным аналитиков компании Crystal, за период с начала полномасштабного вторжения до марта 2023 года в целом с криптокошельков пожертвовано около 200 млн долларов", - говорится в сообщении.
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