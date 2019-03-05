Архиепископ ПЦУ Климент продолжит попытки добраться до политзаключенного Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Архиепископ Православной церкви Украины Климент намерен добраться до суда над украинским политзаключенным Павлом Грибом, который состоится в российском Ростове-на-Дону, несмотря на задержание в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление отца политзаключенного в эфире одного из украинских телеканалов.
"Вчера я разговаривал с владыкой. Он сказал: "я поеду, я доеду и буду у Павла". И я думаю, что на этих заседаниях на следующей неделе он будет в Ростове-на-Дону", - сказал Игорь Гриб.
Как сообщал УНН, Украина выразила протест Российской Федерации в связи с задержанием оккупационными властями архиепископа Православной церкви Украины Климента в Крыму.
Напомним, в оккупированном Крыма 3 марта задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Позже в тот же день его все же отпустили из отдела "полиции" в оккупированном Симферополе без составления протокола.
По мнению самого Климента, цель его задержания - помешать посетить украинского политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону, а также окончательно уничтожить независимую от Московского патриархата церковь в Крыму.