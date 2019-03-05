Архієпископ ПЦУ Климент продовжить спроби дістатися до політв'язня Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Архієпископ Православної церкви України Климент має намір дістатися до суду над українським політв'язнем Павлом Грибом, який відбудеться у російському Ростові-на-Дону, попри затримання у окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву батька політв'язня в ефірі одного з українських телеканалів.
"Вчора я розмовляв з владикою. Він сказав: "я поїду, я доїду і буду у Павла". І я думаю, що на цих засіданнях наступного тижня він буде в Ростові-на-Дону", - сказав Ігор Гриб.
Як повідомляв УНН, Україна висловила протест Російській Федерації через затримання окупаційною владою архієпископа Православної церкви України Климента в Криму.
Нагадаємо, в окупованому Криму 3 березня затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента. Пізніше в той же день його все ж відпустили з відділу "поліції" в окупованому Сімферополі без складання протоколу.
На думку самого Климента, мета його затримання - завадити відвідати українського політв'язня Павла Гриба у Ростові-на-Дону, а також остаточно знищити незалежну від Московського патріархату церкву в Криму.