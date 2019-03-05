Архієпископ ПЦУ Климент продовжить спроби дістатися до політв'язня Гриба

КИЇВ. 5 березня. УНН. Архієпископ Православної церкви України Климент має намір дістатися до суду над українським політв'язнем Павлом Грибом, який відбудеться у російському Ростові-на-Дону, попри затримання у окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву батька політв'язня в ефірі одного з українських телеканалів.