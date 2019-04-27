Архиепископ Нью-Йорка опубликовал список священников, подозреваемых в домогательствах

“Выслушав многих из пострадавших, а также многих других людей и священников, я принял решение опубликовать полный список всех лиц в пределах архиепископства, по которым существуют серьезные обвинения в домогательствах в отношении несовершеннолетних, а также имена тех, кто был назван в материалах, поступили в архиепископство в рамках „Независимой программы примирения и компенсаций“ от тех, кто был признан тем, кто имеет право на компенсацию, — заявил кардинал. — Рядом с именами в списке приводятся даты их принятия в сан, а также указываются их действующий статус”.

Как подчеркнул кардинал Долан, “ни один из священников и диаконов, против которых были выдвинуты серьезные обвинения в нарушениях, в настоящее время не участвует в богослужениях”. Опубликованный список охватывает период с 1900-го по 1999 год.

Как напомнила телекомпания PIX11, два месяца назад епархия в Бруклине опубликовало список 100 священнослужителей, которые были обвинены в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним за всю 166-летнюю историю епархии.

Телекомпания также напомнила, что в прошлом году в шести епархиях в штате Пенсильвания были обнаружены около 300 священников, которые с 1947 года были причастны к домогательствам к более чем тысячи несовершеннолетних.

Как сообщал УНН, Папа Франциск заявил, что католическая церковь должна признать историю мужского доминирования и сексуального надругательства над женщинами и детьми и восстановить свою репутацию среди молодежи.