Архієпископ Нью-Йорка опублікував список священиків, підозрюваних в домаганнях

“Вислухавши багатьох з потерпілих, а також багатьох інших людей і священиків, я прийняв рішення опублікувати повний список всіх осіб в межах архієпископства, щодо яких існують серйозні звинувачення в домаганнях по відношенню до неповнолітніх, а також імена тих, хто був названий в матеріалах, що надійшли в архієпископство в рамках „Незалежної програми примирення і компенсацій“ від тих, хто був визнаний тим, хто має право на компенсацію, — заявив кардинал. — Поряд з іменами в списку наводяться дати їх прийняття в сан, а також вказуються їх чинний статус”.

Як підкреслив кардинал Долан, “жоден зі священиків та дияконів, проти яких були висунуті серйозні звинувачення в порушеннях, в даний час не бере участі в богослужіннях”. Опублікований список охоплює період з 1900-го по 1999 рік.

Як нагадала телекомпанія PIX11, два місяці тому єпархія в Брукліні опублікувало список 100 священнослужителів, які були звинувачені в сексуальних домаганнях до неповнолітніх за всю 166-річну історію єпархії.

Телекомпанія також нагадала, що в минулому році в шести єпархіях в штаті Пенсільванія були виявлені близько 300 священиків, які з 1947 року були причетні до домаганням до більш ніж тисячі неповнолітніх.

Як повідомляв УНН, Папа Франциск заявив, що католицька церква повинна визнати історію чоловічого домінування і сексуальної наруги над жінками та дітьми і відновити свою репутацію серед молоді.