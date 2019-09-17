Архиепископ Климент подал кассацию на решение о "выселении" ПЦУ из храма в Крыму

"Это их судебная система: сначала документы подаются в суд первой инстанции в Симферополе, а потом уже в Севастополь, в апелляционный суд или в Калугу. Зависит от того, какое заявление подано", – сказал архиепископ Климент.

По его словам, документы были отправлены на прошлой неделе.

Так, сообщается, что 30 августа архиепископ Климент сообщил, что российский 21-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Симферополе.

Ранее архиепископ Климент сказал, что подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

Управление Крымской епархии Православной церкви Украины обжаловало решение российского Арбитражного суда Крыма по иску российского минимущества аннексированного Крыма о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

По словам архиепископа Климента, имущество собора в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского минимущества Крыма, было "разграблено и разломано". Российские власти публично не комментируют эту ситуацию.