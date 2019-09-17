Архієпископ Климент подав касацію на рішення про "виселення" ПЦУ з храму в Криму

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент подав касаційну скаргу до суду в російській Калузі на рішення російського 21-го арбітражного апеляційного суду в окупованому Севастополі, який залишив в силі рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ у Сімферополі. Про це 17 вересня розповів сам архієпископ Климент виданню "Крим.Реалії", передає УНН.