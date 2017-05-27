Ариана Гранде вернется в Манчестер после теракта и даст благотворительный концерт

По словам певицы, это событие будет уважать погибших и соберет деньги для семей жертв.

"Я хочу поблагодарить моих коллег музыкантам и друзьям за то, что они являются частью нашего выражение любви в Манчестер. Я расскажу детали, когда все подтвердится", - сказала А.Гранде в письме.

Напомним, два взрыва прогремели на стадионе в Манчестере.