Аріана Гранде повернеться у Манчестер після теракту і дасть благодійний концерт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Співачка Аріана Гранде оголосила, що повернеться у Манчестер після теракту під час її виступу і дасть там благодійний концерт на почату тижня, передає УНН з посиланням на CNN.
За словами співачки, ця подія буде шанувати загиблих та збере гроші для родин жертв.
"Я хочу подякувати моїм колегам музикантам і друзям за те, що вони є частиною нашого вираження любові до Манчестера. Я розповім деталі, коли все підтвердиться", — сказала А.Гранде у листі.
Нагадаємо, два вибухи прогриміли на стадіоні в Манчестері.