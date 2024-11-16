Аргентина распорядилась об аресте сторонников Болсонару

Суды Аргентины приняли решение об аресте 61 бразильца, которым грозило заключение за участие в беспорядках в Бразилиа в прошлом году, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В январе 2023 года сторонники бывшего крайне правого президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс, пытаясь свергнуть новое левое правительство во главе с Луизом Инасио Лулой да Силвой, широко известным как Лула.

Сотни участников беспорядков были арестованы, обвинены и освобождены под залог. Некоторые были осуждены.

Но другие сбежали в Аргентину, чтобы избежать наказания, особенно после того, как в декабре 2023 года президентом был избран крайне правый политик Хавьер Милей.

Судья Даниэль Рафекас заявил, что ордера будут применяться к тем, у кого были «судимости с определенным сроком заключения», сообщает бразильское издание Globo.

В июне этого года бразильские власти направили Аргентине запрос об экстрадиции, прося помощи в выдаче более 140 участников беспорядков. Но многие в Бразилии сомневались, согласится ли правительство Милея. Президент Аргентины является другом Болсанару и был ярым критиком Лулы, указывает издание.

Однако в октябре Аргентина отменила политическое убежище для людей, осужденных за преступления на родине.

А в пятницу судья Федерального суда Аргентины постановил, что ордера на арест должны быть выданы, отметив запрос Верховного суда Бразилии.

Местные СМИ также сообщили, что местная полиция в пятницу арестовала одного беглеца в городе Ла-Плата, примерно в 60 км от аргентинской столицы Буэнос-Айреса.

Неясно, известно ли местонахождение других участников беспорядков.

Дополнение

Правительство Бразилии считает, что беспорядки в январе 2023 года были частью попытки переворота, организованной Болсонару после поражения на жестко спорных президентских выборах в октябре предыдущего года. Он отрицает любую причастность. Менее чем через неделю после инаугурации Лулы в январе 2023 года тысячи сторонников Болсонару штурмовали здание Конгресса, Верховный суд и Президентский дворец в Бразилиа.

Ордера на арест были выданы лишь через два дня после очередного нападения на площади Трех властей в Бразилиа, где бывший политический кандидат совершил теракт-самоубийство возле Верховного суда.

Полиция назвала имя мужчины Франсиско Вандерли Луис, который безуспешно баллотировался на выборах в совет от Либеральной партии Болсонару.

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