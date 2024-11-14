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Мощные взрывы возле Верховного суда Бразилии: есть погибшие

Мощные взрывы возле Верховного суда Бразилии: есть погибшие

Киев  •  УНН

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Верховный суд Бразилии эвакуирован после серии взрывов вблизи здания в правительственном квартале столицы. В результате инцидента погиб один человек, президент страны не пострадал.

Верховный суд Бразилии эвакуирован после мощных взрывов возле здания. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, были обнародованы фотографии с места происшествия, на которых видны тела на улице. Спасательные службы подтвердили гибель одного человека в результате взрыва.

Здание Верховного суда расположено в правительственном квартале столицы, неподалеку от президентского дворца. По словам пресс-секретаря президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, во время инцидента глава государства находился за пределами дворца и не пострадал.

Инцидент вызвал значительную тревогу в центре Бразилиа, где расположены ключевые правительственные учреждения страны. Сейчас власти расследуют причины взрывов, и на месте происшествия работают специальные службы и правоохранители.

Вырубка лесов в бразильской Амазонии упала до девятилетнего минимума7 нояб. 2024, 14:30 • 13834 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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