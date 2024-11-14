Мощные взрывы возле Верховного суда Бразилии: есть погибшие

Верховный суд Бразилии эвакуирован после мощных взрывов возле здания. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, были обнародованы фотографии с места происшествия, на которых видны тела на улице. Спасательные службы подтвердили гибель одного человека в результате взрыва.

Здание Верховного суда расположено в правительственном квартале столицы, неподалеку от президентского дворца. По словам пресс-секретаря президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, во время инцидента глава государства находился за пределами дворца и не пострадал.

Инцидент вызвал значительную тревогу в центре Бразилиа, где расположены ключевые правительственные учреждения страны. Сейчас власти расследуют причины взрывов, и на месте происшествия работают специальные службы и правоохранители.

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