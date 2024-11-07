Вырубка лесов в бразильской Амазонии упала до девятилетнего минимума

В бразильской Амазонии зафиксирован самый низкий уровень вырубки лесов за последние десять лет, сообщило в среду правительство президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, что соответствует его обещанию бороться с потерей лесов, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

По данным Национального института космических исследований (INPE), вырубка лесов сократилась на 30,6 процента в годовом исчислении, начиная с августа 2023 года.

За это время было уничтожено 6288 квадратных километров леса, что, по словам директора INPE Жилвана Оливейры, стало самым низким результатом за последние девять лет.

За последнее столетие тропические леса Амазонии, которые покрывают почти 40 процентов Южной Америки, потеряли около 20 процентов своей площади из-за вырубки лесов из-за распространения сельского хозяйства и скотоводства, лесозаготовок и добычи полезных ископаемых, а также разрастания городов.

Ученые предупреждают, что продолжающаяся вырубка лесов приведет к тому, что Амазония достигнет точки, когда она будет выделять больше углерода, чем поглощать, ускоряя изменение климата.

Лула пообещал положить конец незаконной вырубке лесов в Амазонии к 2030 году, но сталкивается с тяжелой борьбой с корыстными интересами, пишет издание.

Кроме Амазонии, уничтожение Серрадо, самой богатой видами саванны в мире, расположенной в центральной Бразилии, сократилось на 25,7 процента или 8174 квадратных километра, сообщает INPE.

Недавно два разных биома пострадали от исторической засухи и последующего распространения лесных пожаров.

Мариана Наполитано, стратегический директор Всемирного фонда дикой природы в Бразилии, назвала последние данные "хорошими новостями", но подчеркнула, что еще много работы.

"Нам нужно восстановить часть лесов, которые были уничтожены за последние десятилетия, особенно в случае Амазонии, которая приближается к точке невозврата - теряет способность к регенерации", - предупредила она.

Министр охраны окружающей среды Марина Силва приветствовала "значительное снижение" как часть усилий Бразилии по сокращению выбросов углерода всего за несколько дней до участия в климатической конференции ООН COP29 в Баку в Азербайджане.

Climate Observatory, группа экологических НПО, заявила в пресс-релизе, что "цифры являются триумфом для страны и победой для Лулы".

Ситуация с вырубкой лесов, как указывает издание, резко ухудшилась при правом предшественнике Лулы Жаире Болсонару, чья администрация зафиксировала, что вырубка лесов Амазонии выросла на 75 процентов по сравнению со средним показателем предыдущего десятилетия.

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