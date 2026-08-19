Аргентина признала, что не имеет инфраструктуры для F-16, которые ранее должна была получить Украина

Аргентина до сих пор не создала необходимую инфраструктуру для эксплуатации истребителей F-16, часть которых ранее рассматривалась как потенциальный ресурс для Украины. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на аргентинское издание La Nacion, которое побеседовало с высокопоставленными военными страны, пишет УНН.

Детали

Аргентина в апреле 2024 года заключила соглашение с Данией о приобретении 24 подержанных F-16. Первоначально предполагалось, что основная авиабаза для этих самолетов будет готова уже в конце 2025 года, однако сейчас завершение работ ожидается лишь в конце 2028-го или в начале 2029 года.

В настоящее время Аргентина получила шесть из 24 заказанных истребителей. Вторую партию из шести самолетов ожидают до конца 2026 года, а все 24 F-16 могут быть поставлены до конца 2027-го.

Проблемы с базированием F-16

Пока истребители размещают на аэродроме в Рио-Куарто в провинции Кордова, который является главным центром технического обслуживания авиации Аргентины, но не специализированной авиабазой для F-16.

Основным местом базирования самолетов должна стать авиабаза 6-й бригады ВВС в Тандиле. Там необходимо построить новую взлетно-посадочную полосу, расширить площадки для самолетов, возвести ангары и технические помещения, модернизировать электроснабжение, а также провести ряд земляных работ и реконструировать склады.

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При этом Defense Express обращает внимание на спутниковые снимки, которые, по данным издания, не демонстрируют активных строительных работ на базе в Тандиле.

Аргентина приобрела 24 F-16 у Дании более чем за $300 млн, а США отдельно согласовали их восстановление, модернизацию и поставку вооружения на сумму до $941 млн. По данным Defense Express, самолеты фактически рассматривались как те, которые могли быть переданы Украине, однако в итоге Дания продала их Аргентине.

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