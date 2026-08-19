Аргентина визнала, що не має інфраструктури для F-16, які мала раніше отримати Україна

Аргентина досі не створила необхідну інфраструктуру для експлуатації винищувачів F-16, частину яких раніше розглядали як потенційний ресурс для України. Про це пише Defense Express із посиланням на аргентинське видання La Nacion, яке поспілкувалося з високопоставленими військовими країни, пише УНН.

Деталі

Аргентина у квітні 2024 року уклала угоду з Данією на придбання 24 вживаних F-16. Спочатку передбачалося, що основна авіабаза для цих літаків буде готова вже наприкінці 2025 року, однак нині завершення робіт очікують лише наприкінці 2028-го або на початку 2029 року.

Наразі Аргентина отримала шість із 24 замовлених винищувачів. Другу партію з шести літаків очікують до кінця 2026 року, а всі 24 F-16 можуть бути поставлені до кінця 2027-го.

Проблеми з базуванням F-16

Поки винищувачі розміщують на аеродромі в Ріо-Куарто у провінції Кордова, який є головним центром технічного обслуговування авіації Аргентини, але не спеціалізованою авіабазою для F-16.

Основним місцем базування літаків має стати авіабаза 6-ї бригади ВПС у Танділі. Там необхідно побудувати нову злітно-посадкову смугу, розширити майданчики для літаків, звести ангари та технічні приміщення, модернізувати електропостачання, а також провести низку земляних робіт і реконструювати склади.

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При цьому Defense Express звертає увагу на супутникові знімки, які, за даними видання, не демонструють активних будівельних робіт на базі в Танділі.

Аргентина придбала 24 F-16 у Данії за понад $300 млн, а США окремо погодили їхнє відновлення, модернізацію та постачання озброєння на суму до $941 млн. За даними Defense Express, літаки фактично розглядалися як ті, що могли бути передані Україні, однак у результаті Данія продала їх Аргентині.

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