Арестович заявил, что "формула Штайнмайера" закодирована в законе об особом статусе Донбасса

Детали

Он напомнил, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (так называемый закон об особом статусе Донбасса) был принят еще в 2014 году. И что в нем уже учтена "формула Штайнмайера", на реализации которой настаивает российская сторона.

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"Формула Штайнмайера" отражена в 10-м пункте этого закона, который принят в сентябре 2014 года. Она там "закодирована". Ее туда вписали при Порошенко. И через 4-й подпункт этого 10-го пункта закон не выполняется и не будет выполняться, судя по всему, в ближайшее время. По той простой причине, что этот пункт предусматривает вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований. Пока совершенно не видно, чтобы Российская Федерация на это шла", - сказал Арестович.

Добавим

Однако он считает, что Верховная Рада продлит действие закона в очередной раз.

"В целом мы продолжим его, да. Я имею в виду, что не имеет значения 10-й пункт - там есть "формула Штайнмайера" или нет. Это особо ничего не решает .... С формулой или без формулы можно совершенно не волноваться за продолжение этого закона, если парламент решит его продолжить", - отметил спикер украинской делегации в ТКГ.

Ранее

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что Россию не устраивают Минские соглашения, и она требует от украинской власти принятия нового закона.

Он также заявил, что Россия блокирует имплементацию "формулы Штайнмайера".