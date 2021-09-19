Арестович заявил, что "формула Штайнмайера" закодирована в законе об особом статусе Донбасса

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113799 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126612 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110665 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109358 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138064 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121712 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161454 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143255 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179633 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172988 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 29518 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 41883 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 46409 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 77410 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 36486 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 126609 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138061 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304133 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270951 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113796 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121154 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161453 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118803 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118386 просмотра
Актуальное
Арестович заявил, что "формула Штайнмайера" закодирована в законе об особом статусе Донбасса

Арестович заявил, что "формула Штайнмайера" закодирована в законе об особом статусе Донбасса

Киев  •  УНН

 • 33803 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада, скорее всего, в очередной раз продлит действие закона об особом статусе Донбасса. При этом применить его на практике не имеет возможности уже 7 лет. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (так называемый закон об особом статусе Донбасса) был принят еще в 2014 году. И что в нем уже учтена "формула Штайнмайера", на реализации которой настаивает российская сторона.

Цитата

"Формула Штайнмайера" отражена в 10-м пункте этого закона, который принят в сентябре 2014 года. Она там "закодирована". Ее туда вписали при Порошенко. И через 4-й подпункт этого 10-го пункта закон не выполняется и не будет выполняться, судя по всему, в ближайшее время. По той простой причине, что этот пункт предусматривает вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований. Пока совершенно не видно, чтобы Российская Федерация на это шла", - сказал Арестович.

Добавим

Однако он считает, что Верховная Рада продлит действие закона в очередной раз.

"В целом мы продолжим его, да. Я имею в виду, что не имеет значения 10-й пункт - там есть "формула Штайнмайера" или нет. Это особо ничего не решает .... С формулой или без формулы можно совершенно не волноваться за продолжение этого закона, если парламент решит его продолжить", - отметил спикер украинской делегации в ТКГ.

Ранее

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что Россию не устраивают Минские соглашения, и она требует от украинской власти принятия нового закона.

Он также заявил, что Россия блокирует имплементацию "формулы Штайнмайера".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы