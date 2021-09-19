Арестович заявив, що "формула Штайнмаєра" закодована в законі про особливий статус Донбасу

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Він нагадав, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (так званий закон про особливий статус Донбасу) був ухвалений ще у 2014 році. І що в ньому вже врахована "формула Штайнмаєра", на реалізації якої наполягає російська сторона.

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"Формула Штайнмаєра" відбита в 10-му пункті цього закону, який ухвалений у вересні 2014 року. Вона там "закодована". Її туди вписали при Порошенкові. І через 4-й підпункт цього 10-го пункту закон не виконується і не виконуватиметься, судячи з усього, найближчим часом. Із тієї простої причини, що цей пункт передбачає виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань. Поки абсолютно не видно, щоб Російська Федерація на це йшла", — сказав Арестович.

Додамо

Проте він вважає, що Верховна Рада продовжить дію закону в черговий раз.

"В цілому ми продовжимо його, так. Я маю на увазі, що не має значення 10-й пункт — є там "формула Штайнмаєра" чи ні. Це особливо нічого не вирішує.... З формулою чи без формули можна абсолютно не хвилюватися за продовження цього закону, якщо парламент вирішить його продовжити", — зазначив спікер української делегації в ТКГ.

Раніше

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив, що Росію не влаштовують Мінські угоди, і вона вимагає від української влади ухвалення нового закону.

Він також заявив, що Росія блокує імплементацію “формули Штайнмаєра”.